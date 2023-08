Abusador criava perfis falsos nas redes sociais para atrair crianças

O suspeito criava perfis falsos com nomes femininos, para interagir com as vítimas menores e as aliciar para o envio de conteúdo criminoso

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante nesta terça feira (08), que se utilizava de perfis falsos nas redes sociais para interagir com menos e compartilhava material de abusos. A ação é parte da Operação Artemis, que visa reprimir a posse, disponibilização e publicação de fotografias e vídeos com cenas de nudez e abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. De acordo com a s investigações, o suspeito criava perfis falsos nas redes sociais, com nomes femininos, para interagir com as vítimas menores e as aliciar para o envio de conteúdo criminoso. Leia também Advogada é presa ao tentar entrar na Papuda com droga escondida nas partes íntimas

Adolescente desaparecida em MG é resgatada após sofrer abuso no DF

Criança é resgatada após ficar presa dentro de van escolar na Ceilândia Até o momento, apurou-se que o investigado adquiriu, ofereceu, disponibilizou, transmitiu, publicou e divulgou, em diversos aplicativos de rede social, vídeos e imagens de crianças sendo abusadas sexualmente. O homem foi preso em flagrante e responderá, ainda, pelos delitos previstos nos artigos 241-A, 241-D do ECA e artigo 288 do Código Penal. Somadas às penas podem chegar a 16 (dezesseis) anos de reclusão e multa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE