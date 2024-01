Aberto processo seletivo para reforçar quadro médico do DF

Para o cargo de cardiologista ecocardiografista é exigido graduação em medicina reconhecida pelo MEC, residência (com RQE) ou título

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24), abertura de processo seletivo simplificado para os cargos de médico cardiologista ecocardiografista, cirurgião de cabeça e pescoço e pediatra, com três vagas ao todo, além da formação de cadastro reserva. As inscrições vão até dia 30 de janeiro e devem ser feitas pelo site do instituto.

Para o cargo de cardiologista ecocardiografista é exigido graduação em medicina reconhecida pelo MEC, residência (com RQE) ou título de especialista em cardiologia, registro no CRM/DF e experiência mínima de seis meses em ecocardiografia hospitalar e emergências cardiológicas. A jornada de trabalho semanal é de 24 horas, com salário de R$ 14.617,01 mensal, além de benefícios.

Para a função de cirurgião de cabeça e pescoço é necessário graduação em medicina reconhecida pelo MEC, residência (com RQE) ou título de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, registro no CRM/DF e experiência mínima de seis meses na especialidade. A jornada de trabalho também é de 24 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 14.617,01, além de benefícios.

Os interessados no cargo de pediatra devem ter graduação em medicina reconhecida pelo MEC, residência (com RQE) concluída ou em fase de conclusão até fevereiro deste ano ou título de especialista em pediatria, além de registro no CRM/DF e experiência mínima de seis meses como médico pediatra ou na área. Assim como para os outros cargos, a jornada semanal de trabalho é de 24 horas. A remuneração bruta é de R$ 16.517,88 e benefícios.

Para todas as vagas, é desejável ter conhecimento em sistemas de gestão e prontuário eletrônico, como MV, Trackcare, entre outros.

Outras oportunidades

Além das vagas disponíveis, o instituto está com inscrições abertas para o cargo de médico ortopedista desde o dia 22, com prazo final para inscrições no dia 28.

Segundo a gerente-geral de pessoas do IgesDF, Elaine Silvestre, os candidatos devem ficar atentos e acompanhar todas as etapas do processo seletivo. “É importante ler atentamente o edital, respeitar os prazos estabelecidos e consultar os cronogramas específicos de cada cargo para evitar o risco de desclassificação”, afirma.

Serviço

Processo seletivo simplificado e cadastro reserva

Inscrições: até o dia 30

Cargos: médico cardiologista ecocardiografista, cirurgião de cabeça e pescoço e pediatra

Veja os editais.

*Com informações do IgesDF

