Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-060

O capotamento de um carro na BR-060, após o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quinta-feira (25), resultou em duas pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o motorista do veículo, identificado apenas como L.R.M, de 31 anos, andando pelo local. Ele, que apresentava escoriações pelo corpo e queixava-se de dores no pescoço, foi transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

Um passageiro, identificado apenas como B.C.C., de 35 anos, também foi atendido no local e transportado para o mesmo hospital, relatando dores na região do tórax e no ombro esquerdo.

Uma mulher e seu filho também foram levados para o HRG, mas não há informações o estado deles.

Durante o atendimento às vítimas, não foi necessário interditar a rodovia. A PRF foi acionada e ficou responsável pelo local.