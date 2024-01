Engavetamento impacta trânsito na Via Estrutural

Apenas o adolescente, se feriu, apresentando um edema na cabeça. Ainda assim, ele não precisou de transporte para o hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (25), um engavetamento na Via Estrutural, próximo ao viaduto de Taguatinga, sentido Plano Piloto.

Ao chegar no local, a equipe encontrou os três veículos envolvidos e seus motoristas e passageiros. Apenas o adolescente, identificado apenas como T.A.C.X, de 12 anos, se feriu, apresentando um edema na cabeça. Ainda assim, ele não precisou de transporte para o hospital.

Durante atendimento e avaliação da equipe, duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que impactou consideravelmente o trânsito.

Após a desmobilização, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficou responsável pelo local.