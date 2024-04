Aberto processo seletivo para cargo de copeiro

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) publicou, nesta segunda-feira (15), o edital do processo seletivo para vaga em cadastro reserva na função de copeiro. As inscrições vão até o dia 21 de abril. Para participar, é necessário acessar o site do IgesDF, procurar a opção “Trabalhe Conosco” e clicar em “inscrever-se”.

O cargo é para profissionais formados no ensino médio, comprovado por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, os candidatos devem comprovar experiência anterior de no mínimo seis meses em cargo semelhante. A jornada semanal é de 40 horas.

A remuneração bruta é de R$ 1.412 e possui benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios, abono semestral e folga de aniversário.

Todos os processos seletivos no IgesDF possuem 20% das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo obrigatório o registro da informação no momento do cadastro do currículo e a comprovação com laudo médico e exame admissional.

Entre as responsabilidades do cargo, o edital exige que os candidatos saibam realizar os serviços de copa em geral, como preparar café, sucos e/ou lanches, organizar e preparar a mesa a ser servida; servir bebidas, alimentos e/ou refeições para as diretorias executivas; manter a limpeza da copa e seus materiais; controlar os materiais utilizados e consumidos; organizar a sala para as reuniões; e executar demais atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

As diferentes etapas do processo seletivo e seus prazos estão definidos no edital da vaga que pode ser consultado neste link.

As informações são da Agência Brasília