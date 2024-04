Aberto processo seletivo para artífices e carregadores

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) anunciou nesta segunda-feira (22) a abertura de novo processo seletivo para os cargos de artífice e carregador. Os interessados têm até a próxima sexta-feira (26) para se inscreverem via internet ou presencialmente, na Agência do Trabalhador da Asa Norte.

Confira detalhes sobre as vagas:

Artífice

• Vagas – 10

• Remuneração bruta – R$ 1.649,31

• Jornada semanal – 44h

• Requisitos Obrigatórios – Ensino fundamental completo, comprovado por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e experiência mínima de um mês em manutenção predial

• Descrição do Cargo – Os artífices serão responsáveis por zelar pela conservação e manutenção das ferramentas e demais equipamentos, realizar manutenções preventivas e corretivas, e executar trabalhos de soldas, entre outras atividades

• Requisitos Desejáveis – Experiência no segmento hospitalar; experiência com sistemas elétricos; curso técnico de eletricista/eletrotécnico; curso NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) atualizado.

Carregador

• Vagas – 10

• Remuneração bruta – R$ 1.499,37

• Jornada semanal – 40h

• Requisitos obrigatórios – Ensino fundamental completo, comprovado por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); experiência mínima de um mês com cargas e descargas de mercadoria em geral

• Descrição do Cargo – Os carregadores serão responsáveis por preparar cargas e descargas de mercadorias, auxiliar na organização do espaço físico para armazenagem, entre outras atividades.

As inscrições para ambos os cargos devem ser feitas via internet, no site oficial do IgesDF, ou presencialmente na Agência do Trabalhador localizada na SEPN 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte.

Entre as etapas dos processos seletivos estão as avaliações de conhecimentos (teórico e/ou prático), comprovação de requisitos, entrevista e exames médicos. Antes de realizar a inscrição, a recomendação é que o candidato certificar-se de que preenche todos os requisitos obrigatórios exigidos para o cargo.

*Com informações do IgesDF

Agência Brasília