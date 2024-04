Brasil já registra 1.657 mortes por dengue em 2024

BRUNO XAVIER

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O país já registrou, em 2024, 1.657 mortes por dengue, segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde desta segunda-feira (22).



É o maior número da série histórica, registrada pela pasta da Saúde desde 2000. O país registra três anos seguidos de recordes de casos de dengue, após um período com menor incidência durante a pandemia.



Apesar dos recordes, de acordo com o Ministério da Saúde, há uma tendência de queda dos casos de dengue. Pelo painel disponibilizado, o número de casos da última semana epidemiológica equivale a menos de um terço dos casos registrados na semana anterior.



Já em relação aos casos, o painel aponta 2.221.157 casos confirmados e 3.758.837 casos prováveis. A incidência da doença é maior nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 11 estados ainda estão sob decretos de emergência.



Além das 1.657 mortes confirmadas, ainda existem 2.205 em investigação.



Segundo o Painel, a maioria dos óbitos foi registrada no estado de São Paulo (352), seguido de Minas Gerais (282), Distrito Federal (277), Paraná (183) e Goiás (122). Acre e Roraima ainda não registraram nenhum óbito por dengue.



São Paulo também lidera o número de casos graves da doença, 7.732. No país, o total é de 38.921 pessoas nessa condição. A maior parte está concentrada na região Sudeste.



De acordo com os dados divulgados, todos os estados tiveram queda no número de casos entre uma semana e outra. Em nota do Ministério da Saúde, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, disse que apesar dos números menores, “é preciso que todos os cuidados realizados pelos gestores e pela população sejam mantidos.”