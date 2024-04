Barroso defende Moraes e cita ‘desgaste pessoal’ e ameaças contra ministro

FLÁVIO FERREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso defendeu e fez elogios ao ministro do tribunal Alexandre de Moraes em debate na tarde desta segunda-feira (22), após recentes atritos com o colega de corte.



Barroso também afirmou que as apurações em andamento indicam que houve uma “efetiva tentativa de golpe” sob o governo de Jair Bolsonaro (PL).



O magistrado falou em debate na Fundação FHC, no centro de São Paulo, sobre o papel do STF na democracia.



Ao falar sobre a atuação de extremistas no país, Barroso elogiou Moraes, que é o principal alvo de bolsonaristas no STF.



“Tivemos essa situação, que foi o 8 de janeiro [de 2023]. Nós lidamos com um quadro muito complicado, em que o Supremo teve que assumir um pouco o front desse embate com o extremismo. Por isso que eu tenho defendido a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, pelo custo pessoal: ele foi um sujeito que corajosamente enfrentou um desgaste pessoal, que tem ameaça para ele, para a mulher, para o filho. Todos nós sofremos. Mas ele mais do que todo mundo”, afirmou o presidente do STF.



Barroso completou: “No conjunto, eu acho que a atuação dele merece a admiração e respeito, e eu tenho defendido o que acho que ele tem um papel muito importante nesse momento brasileiro”.