Abertas inscrições para farmacêutico hospitalar e técnico de laboratório

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) publicou, nessa semana, os editais para os processos de seleção simplificada para os cargos de farmacêutico hospitalar e técnico de laboratório para hematologia e hemoterapia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro através do site do IgesDF.

Para o cargo de farmacêutico hospitalar é necessário graduação completa em farmácia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro ativo no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF) e experiência mínima de seis meses como farmacêutico hospitalar. Além disso, vivência com compras de insumos farmacêuticos e/ou logística hospitalar, conhecimento em Pacote Office intermediário e conhecimento na Portaria 344. A jornada de trabalho pode ser de 36h, 40h ou 44h semanais e o salário varia de R$ 5.081,64 a R$ 6.210,78, respectivamente, além de benefícios.

Para o cargo de técnico de laboratório é necessário curso técnico em laboratório e/ou curso técnico em hematologia e hemoterapia completos e/ou graduação em biomedicina completa e/ou graduação em farmácia completa, comprovado por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), experiência em serviço de hemoterapia e conhecimento básico em Pacote Office. A jornada de trabalho é de 36h semanais e o salário é de R$ 2.302,14, além de benefícios.

Os candidatos passarão por comprovação de requisitos, avaliação de conhecimentos e entrevista por competência. A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista, no caso de técnico em laboratório, para 26 de fevereiro; já o resultado para farmacêutico hospitalar está previsto para 6 de março.

As informações são da Agência Brasília