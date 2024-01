Motorista de aplicativo tira fotos íntimas de criança e é preso

Segundo a corporação, o suspeito é motorista de aplicativo e, durante uma corrida, coagiu a criança a tirar a roupa e deixar que tirasse fotos suas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (09), um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A prisão, realizada no Riacho Fundo II, faz parte da operação Aplicativo Seguro.

Segundo a corporação, o suspeito é motorista de aplicativo e, durante uma corrida, coagiu a criança a tirar a roupa e deixar que tirasse fotos suas. O homem ainda tentou tocar as partes íntimas da vítima, mas ela não permitiu.

No mesmo dia, o acusado conseguiu entrar em contato com a menina e a ameaçou que, caso ela não fizesse vídeos íntimos e enviasse para ele, suas fotos seriam enviadas para sua mãe e publicadas na internet.

Durante a prisão, a polícia encontrou o celular do homem com as fotos da menina e o registro das ligações feitas para ela.

O homem foi levado para a carceragem da PCDF e deve ser indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, extorsão e armazenamento de pornografia envolvendo menor de idade e, caso condenado, pode pegar até 30 anos de prisão.