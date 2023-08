Abertas inscrições para a segunda edição do concurso Sabor de Escola

As receitas, obrigatoriamente, devem contar com os ingredientes e produtos presentes no Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal

Sucesso em 2022, o concurso Sabor de Escola: Melhor Receita da Alimentação Escolar do DF está de volta. A iniciativa consiste em divulgar e premiar as receitas culinárias criadas por merendeiros que atuam na execução da alimentação escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até sábado (19), no site da Secretaria de Educação do DF (SEE).

As receitas, obrigatoriamente, devem contar com os ingredientes e produtos presentes no Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), em atendimento à Resolução CD/FNDE nº 6/2020, além de utilizar alimentos considerados frutos do Cerrado, com o intuito de apresentar aos estudantes alimentos nativos cultivados na região.

Nesse contexto, a ação proposta promoverá a valorização dos profissionais, bem como fortalecerá o Programa de Alimentação Escolar em âmbito distrital, de forma a oportunizar a criatividade na elaboração das preparações, aumentando a aceitação por parte dos estudantes da rede de ensino do DF.

“Teremos, mais uma vez, a oportunidade de valorizar o trabalho dos merendeiros que se dedicam com amor aos estudantes e expressam esse amor em forma de lanches diários muito bem-preparados e supersaborosos. É um jeito carinhoso que encontramos para retribuir o cuidado com a alimentação escolar do Distrito Federal”, destaca a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

O concurso é realizado pela Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais (Suape), por meio da Diretoria de Alimentação Escolar (Diae), da SEE, além das coordenações regionais de ensino (CREs). Conta ainda com a parceria sem vínculo financeiro da Universidade Católica de Brasília e apoio financeiro da Empresa G&E Serviços Terceirizados.

Calendário

A melhor receita da alimentação escolar do DF será escolhida em 25 de novembro. Veja, abaixo, o cronograma.

→ Inscrição dos participantes e das receitas → Até 19/8

→ Realização da etapa regional → 28/8 a 23/9

→ Divulgação do resultado da etapa regional no site da SEE → 26/9

→ Realização da etapa Lote → 3, 4, 5 e 6/10

→ Divulgação do resultado da etapa Lote no site da SEE → 10/10

→ Etapa final e divulgação do resultado → 25/11

Todos os inscritos receberão certificados de participação. Para os oito participantes, classificados para a etapa final, serão distribuídas as premiações da seguinte forma:

⇒ 1º colocado: prêmio no valor de R$ 9 mil;

⇒ 2º colocado: prêmio no valor de R$ 5.300;

⇒ 3º colocado: prêmio no valor de R$ 4.200;

⇒ 4º ao 8º colocados: prêmio no valor de R$ 2.700.

Consulte aqui o edital e o cronograma.

Com informações da Agência Brasília