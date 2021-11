A semana começa sem energia em algumas cidades

A energia precisa ser cortada para que ações de melhorias sejam prestadas na rede elétrica: Vicente Pires, Gama, Paranoá, Planaltina e São Sebastião

Cinco regiões administrativas ficarão temporariamente sem energia nesta segunda-feira (22). A energia precisa ser cortada para que ações de melhorias sejam prestadas na rede elétrica: Vicente Pires, Gama, Paranoá, Planaltina e São Sebastião.

Em Vicente Pires, a suspensão da energia ocorrerá das 8h30 às 11h30, afetando a Colônia Agrícola Vicente Pires, rua 4, chácaras 107, 108 e Feira do Produtor, para que a obra de melhoria na rede elétrica seja feita em segurança pelos técnicos.

Ocorrerá no Gama a manutenção preventiva, com poda de árvores, deixando, assim, das 9h às 14h, as chácaras 8 e 10, do Núcleo Rural Ponte Alta, sem luz. Já no Paranoá, o desligamento será necessário para que se faça manutenção preventiva, com poda de árvores, das 9h às 13h, afetando a chácara 4 do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos; e das 14h às 18h, na Chácara São Gaspar, no mesmo núcleo rural.

Em Planaltina, a manutenção preventiva será com substituição de transformador, das 13h às 17h, afetando o fornecimento da luz para seis quadras do Arapoanga: quadra 1, conjuntos C e D; quadra 2, conjunto J; quadra 5, conjunto D; quadra 10, conjunto L; quadra 12, conjuntos L e M e quadra 14, conjunto L.

Finalizando a programação, em São Sebastião o serviço prestado é o de manutenção preventiva, com substituição de transformador. Para isso, das 13h às 16h, os conjuntos 8 e do 11 ao 15, da quadra 2, de São Bartolomeu, ficarão sem energia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.