Primeiro dia de provas do Enem ocorre tranquilamente no Guará

No Guará, Distrito Federal, o movimento para a entrada da prova foi tranquilo e organizado. No colégio fundamental 04, não houveram atrasos

Por Amanda Karolyne

O primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 está sendo realizado neste domingo, 21. No Guará I, Distrito Federal, o movimento para a entrada da prova foi tranquilo e organizado. No Centro de Ensino Fundamental 04, não houveram atrasos.

A estudante Ana Carolina Martins, 19 anos, ainda está se decidindo o que quer cursar. Ao ser perguntada sobre o nervosismo, ela, mesmo com a preparação para a prova, ainda está muito nervosa. “São dois blocos de prova muito importantes, então vou estar bem nervosa hoje e semana que vem”, conta. No dia 28 acontecerá o segundo dia de prova.

O estudante Miquéias Pereira dos Santos, 23, está tranquilo para o dia de hoje. Ele já cursa medicina, mas ainda faz o Enem para se manter atualizado. “Estou só brincando de fazer prova, para não enferrujar mesmo, a prova tem bastante conhecimento”, afirma.

Já o estudante Igor fernandes, 16, veio acompanhado da mãe Jaciara Fernandes, 50. Ele é treineiro, ainda está no segundo ano, mas acha importante ir treinando. “Para pegar o jeito, então estou relativamente tranquilo”, finaliza.