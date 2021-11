Homem é resgatado de um poço d’água; veja vídeo

Após o resgate, ele foi atendido e avaliado pela nossa equipe, apresentava escoriações leves, não necessitando de transporte ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um homem de 54 anos vítima de um poço d’água (cisterna) neste domingo, 21.

O homem desceu ao fundo do poço por uma corda, para realizar um reparo na bomba de sucção em uma cisterna usada para abastecer a caixa d’água da residência, com aproximadamente 15 metros de profundidade, no Paranoá, Distrito Federal.

Após o resgate, ele foi atendido e avaliado pela equipe. Apresentava escoriações leves, não necessitando de transporte ao hospital.

Veja o vídeo do resgate: