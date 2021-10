A ocupação geral nas UTIs do DF chega a 81,73%

Já a ocupação de leitos de UTI destinadas a covid-19 é de 77,78%. A conta dos números de ocupação é feita através da matriz de risco

A ocupação geral nos leitos de UTI do Distrito Federal chegou a 81,73% nesta quinta-feira, 14. A informação foi dada em uma coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Saúde. A lista de espera para a UTI geral é de 65 pacientes com 59 leitos vagos.

Já a ocupação de leitos de UTI destinadas a covid-19 é de 77,78%. A conta dos números de ocupação é feita através da matriz de risco e o cálculo é feito na calculadora disponibilizada pela Subsecretaria de Planejamento em Saúde (Suplans).

A secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Raquel Beviláquaque, informou que os números de óbitos e novos casos caíram, o que faz com que a preocupação no congestionamento dos leitos de UTI diminuíam. “Isso traz uma margem maior de tranquilidade no que se refere aos leitos, que a gente vem monitorando”, disse.

O número da taxa de ocupação dos leitos de suporte ventilatório pulmonar também caiu e atualmente é de 53,67%. A taxa de ocupação de leitos de estabilização está em 52% e a taxa de ocupação de leito de enfermaria de covid está em 71,02%.