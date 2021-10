Criança morre após ser arremessada de carro no Riacho Fundo

Um bombeiro que passava no momento do acidente pegou a criança e a levou para o Quartel, onde passou por uma reanimação cardiopulmonar

Uma garota de dois anos, que teria caído de um veículo conduzido pelo avô da vítima na altura do supermercado Super Bom, localizado aos fundos do Quartel dos Bombeiros do Riacho Fundo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) nesta quinta-feira (14) após ter uma parada cardiorrespiratória.

Um bombeiro que passava pelo local no momento do acidente pegou a criança e a levou para o Quartel, onde passou por uma reanimação cardiopulmonar. O Resgate Aéreo foi acionado. Após aproximadamente 50 minutos de tentativa de reanimação, a vítima foi declarada morta pela equipe médica.