A nova missão do major

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tem mais uma candidatura lançada. O major Michello Bueno, conhecido por seu trabalho na assessoria de comunicação da PMDF é o mais novo candidato a deputado distrital pelo partido Republicanos.

Com cerca de 78,5 mil seguidores nas redes sociais e quase 25 anos de polícia, Michello diz ter ouvido uma espécie de “chamado” que o fez buscar esse novo desafio. O militar foi promovido a major em dezembro de 2016, atuou por muitos anos na negociação de crises e hoje é um dos responsáveis por transmitir informações com pautas da categoria.

Na câmara o major espera ser útil para aprovação do que for bom para a população do Distrito Federal, em todas as searas porém pretende valorizar a segurança. “Eu espero ter um propósito, ser um diferencial lá dentro, fazer o melhor em todas as áreas, mas principalmente na área da segurança pública”, afirma Bueno.

Foto: Arquivo Pessoal

Responsável por responder às demandas da segurança pública não só da imprensa como também da população, o militar se sente preparado para representar os cidadãos do DF na Câmara, ao ter realizado um trabalho que o aproximou da comunidade, um ponto positivo para entender as necessidades da população. “Essa função vai me ajudar bastante nessa próxima missão”, ressalta.

Em suas redes sociais o Major mantém a informação sobre as ações da corporação sempre em destaque, além de dar dicas sobre segurança a toda a comunidade. A disputa pelo cargo eleitoral conta com o reforço da própria categoria que possui cerca de 100 mil votos entre policiais e seus familiares.