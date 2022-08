Cães da PMDF encontram drogas na Rodoviária Interestadual

A equipe da PMDF fazia uma patrulha nas áreas de embarque e desembarque quando a cadela Ipa localizou as drogas

Na sexta-feira (12), os políciais militares do BPCães apreenderam drogas em malas na Rodoviária Interestadual de Brasília, localizada ao lado da estação Shopping do Metrô.

A equipe patrulhava o local com as cadelas Ipa e Louise nas áreas de embarque e desembarque. Ipa localizou várias porções que totalizavam cerca de 100g de maconha na bagagem de um homem. As drogas e o homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.