Armado, homem liberado do Saidão do Dia dos Pais é preso em shopping

O homem foi liberado para o Saidão do Dia dos Pais na quinta, mas logo no dia seguinte, foi encontrado com arma de fogo em shopping

A liberdade durou pouco. Na noite de ontem (12), um homem de 29 anos que foi beneficiado pelo Saidão do Dia dos Pais, acabou preso no Taguatinga Shopping portando uma arma de fogo. Uma funcionária da limpeza do shopping viu o revólver na cintura do homem quando ele foi ao banheiro, e prontamente avisou os seguranças do local. Ele estava acompanhado de três mulheres. A Polícia Militar foi chamada, e os agentes do 17º Batalhão o detiveram dentro de uma loja de roupas esportivas do shopping. O homem disse que andava armado por estar jurado de morte, para se proteger. Ele, que já foi preso por homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e outros crimes, foi encaminhado à 21ª DP.