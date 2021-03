99 doa 10 mil vouchers para locomoção para vacinação

Aplicativo 99 dará vouchers de R$ 20 para deslocamento para postos de saúde para vacinação no DF

Aplicativo 99 distribuirá 10 mil vouchers no valor de R$ 20 cada para deslocamento de idosos até postos de saúde para vacinação contra covid-19. O projeto, que é uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e o aplicativo, foi anunciada nesta terça-feira (23).

O anúncio foi feito pela secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Esta parceria com a 99 tem o intuito de trazer mais conforto e acesso aos idosos que precisam se vacinar nos postos de saúde e na nossa ação em Ceilândia, por meio do programa Sua Vida Vale Muito. Esse benefício será concedido para todos os idosos que estiverem na faixa etária autorizada a imunização, de acordo com o calendário oficial do GDF, e, para isso, lançamos um site exclusivo para facilitar o acesso a esse serviço”, afirmou a secretária.

Sobre o comprometimento do governo com as ações de enfrentamento ao coronavírus, Marcela Passamani afirma que esforços em todas as pontas estão sendo reunidos. “É importante ressaltar também que parcerias, como essa da 99, são fundamentais neste momento em que o governador Ibaneis Rocha pede todo o tipo de união e esforços, por parte dos secretários de governo, para vacinar a população com eficiência e no menor prazo possível”, concluiu.

De acordo com a especialista em Políticas Públicas da 99, Erika Alvarez, a vacinação é crucial para o combate à pandemia do coronavírus. “É um momento que exige mobilização de todos os setores da sociedade, e a 99, em parceria com o poder público, está comprometida em viabilizar parcerias que atendam as demandas da população e facilitem as campanhas de vacinação”, afirmou.

Veja como vai funcionar

O idoso que precisar de auxílio no deslocamento para chegar aos pontos de vacinação deverá entrar no site e efetuar um rápido cadastro que, ao validar a faixa etária e cruzar os dados, automaticamente vai liberar um código por vez. Os códigos são exclusivos para os grupos prioritários a serem vacinados.

Cada CPF terá direito a dois códigos, um para a ida e outro para a volta, e os cupons poderão ser utilizados em até 14 dias, após a inserção no aplicativo da 99.

Abaixo, veja as condições para utilizar o benefício:

Ter idade mínima exigida para o grupo prioritário que esteja vacinando no momento – hoje, 69 anos;

Entrar no site e fazer o cadastro no link: https://suavidavalemuito.sejus.df.gov.br/;

Ao preencher o cadastro, o site vai liberar um código promocional que deverá ser usado em até 14 dias, na ida e na volta da viagem;

Não serão disponibilizados mais de dois códigos por CPF;

A promoção no DF é válida por 90 dias;

A pessoa cadastrada pode usar seu código em até 14 dias;

Os cupons não são cumulativos;

Serão liberados R$ 20 para cada corrida de ida e volta. Caso o valor da corrida ultrapasse o crédito do voucher, o passageiro pagará a diferença;

Caso o valor da corrida seja menor que R$ 20, não haverá reembolso, nem estorno;

Categorias da 99 contempladas pela ação: 99Pop, 99Táxi, 99Entrega e 99Poupa.

O voucher poderá ser utilizado para vacinação em qualquer unidade de saúde do DF ou para a ação Sua Vida Vale Muito, na Praça do Cidadão, na QNN 13 de Ceilândia.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”); e, no Brasil, conecta mais de 20 milhões de consumidores diariamente a serviços de transporte, pagamentos e entregas. No setor de transporte por aplicativo, a 99 conecta mais de 750 mil motoristas com passageiros em mais de 1,6 mil cidades. A carteira digital 99 Pay traz economia e segurança com vantagens e incentivos. Já na 99Food, milhões de consumidores brasileiros recebem em todos os momentos, com custos adequados para todos os bolsos, entregas intermediadas de restaurantes e entregadores parceiros.