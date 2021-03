Live debate sobre violência de gênero

Encontro virtual faz parte da programação da Secretaria de Segurança Pública para o Mês da Mulher

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP) promove nesta quarta-feira (24) mais uma live sobre o Mês da Mulher: Conscientização para o combate da violência de gênero. No encontro, a discussão on-line será sobre as ações que fazem parte do programa Mulher Mais Segura, lançado neste mês pela pasta. A transmissão será realizada no perfil da SSP no Instagram, a partir das 16h.

Participarão do debate virtual a coordenadora do Grupo Refletir e assessora especial da SSP, Larissa de Jesus; a coordenadora de Suporte Operacional da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, Rosineide Sá, e a diretora de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria de Educação (SEE), Ruth Meyre.

“Diante do agravamento da pandemia e da necessidade de adotarmos mais medidas para conter o avanço da covid-19, destinamos nossa programação para o modelo virtual”, explica o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. “Desta forma, não deixamos de abordar essa temática imprescindível para o enfrentamento da violência de gênero, principalmente neste mês, e resguardamos nossos profissionais e convidados.”

Todo o material fica salvo no perfil da SSP. Assim, complementa o secretário, é possível fazer o compartilhamento com grande número de pessoas. “Quanto maior o esclarecimento por parte da população, maior a possibilidade de frearmos a escalada da violência e agirmos antes de um crime mais grave ocorrer, como o feminicídio”, destaca. “Sempre repito que esse é um crime de fácil elucidação – pois geralmente é cometido por um parceiro ou ex –, mas de difícil prevenção. Por isso é tão importante chegarmos ao maior número de pessoas com nossas campanhas e alertas”.

Programação especial

Desde o início deste mês, a SSP tem promovido diferentes lives para abordar a temática de enfrentamento da violência de gênero e canais de denúncia. Os temas apresentados foram Rotina das policiais civis do DF – com bastidores do filme Sem Maquiagem – Programa Mulher mais Segura e Estratégias das forças de segurança para proteção e atendimento à mulher.

Na sexta-feira (26), o programa virtual receberá a secretária da Mulher, Ericka Filippelli, e o juiz Ben Hur Viza, titular do Juizado de Violência e Familiar contra a Mulher, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O tema abordado será Garantia das medidas protetivas e a rede de proteção às vítimas de violência.

Na próxima semana, o titular da SPP participará de uma live com a cofundadora do Instituto Maria da Penha, Conceição de Maria. Em 9 de abril, para finalizar a programação do Mês da Mulher, será a vez de policiais e bombeiras compartilharem como é a rotina militar em tropas especializadas nas duas instituições.

