9 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação são abertas

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) lançou nesta segunda-feira (22) 9 mil vagas para 40 cursos gratuitos de qualificação profissional em diferentes áreas. Há opções de turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, além das opções de modalidades presencial e semipresencial, em que 80% da carga horária é a distância e 20% presencial.

As capacitações são oferecidas nas áreas de Alimentos, Automação industrial, Automotiva, Construção civil, Placas fotovoltaicas, Domótica (gestão de recursos habitacionais), Eletroeletrônica, Energia GTD (geração, transmissão e distribuição de energia), Energias renováveis, Gestão, Gráfica e mídias impressas e digitais, Madeira e mobiliário, Metalmecânica, Segurança do trabalho, Telecomunicações, Tecnologia da informação e Vestuário.

“Nossa missão é qualificar todos para o mercado de trabalho”, destaca o titula da Secti, Gilvan Máximo. “Nós do GDF temos um compromisso com o futuro profissional do aluno. Já entregamos 521 certificados e já foram formadas 42 turmas. Temos uma estimativa de atender 6 mil vagas até o final do ano de 2021, e uma perspectiva de formar 20 mil alunos até 2022.”

As modalidades

Os cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional são de curta duração, com cargas de 20 a 400 horas-aula (de uma semana a quatro meses, em média). O primeiro tem o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou de permitir uma recolocação profissional. Já o segundo trata da ampliação, complementação ou atualização de competências de determinado perfil profissional. Em ambos os casos, os concluintes recebem certificados.

Os cursos técnicos são mais longos, com cerca de 1,2 mil horas-aula (de um ano a um ano e meio). Formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria e ao fim o aluno recebe um diploma.