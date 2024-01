812 servidores da Educação tomam posse

Os profissionais devem começar em seus postos de trabalho em 19 de fevereiro. Os profissionais foram aprovados no último concurso, realizado em junho de 2022

A Secretaria de Educação empossou, nesta terça-feira (23), 812 novos servidores efetivos das carreiras de assistência e magistério e de polícia pública e gestão educacional (PPGE). Os profissionais devem começar em seus postos de trabalho em 19 de fevereiro. Os profissionais foram aprovados no último concurso, realizado em junho de 2022.

“Quero saudar meus novos colegas de casa e dizer que estou muito feliz por mais essa conquista, pois o que estamos vivenciando hoje é a idealização de um sonho. Ao longo da caminhada deste concurso, enfrentamos muitos desafios; foram várias reuniões para que fosse cancelado, mas vencemos a batalha, e vocês estão aqui hoje para celebrar conosco. Parabéns a todos, sejam bem-vindos”, parabenizou a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

A subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Aguiar, avaliou os próximos passos dos novos servidores. “Hoje é um dia de festa, a SEE-DF está dando posse para esses servidores com as informações importantes sobre a posse eletrônica e a escolha das regionais de ensino onde eles deverão atuar. Após isso, em fevereiro, eles começam a se preparar com curso de formação para entender o escopo do órgão e como funcionam todas as suas áreas para além das escolas”, disse.

Carolina Dias Lima Souza, 25 anos, estava ansiosa pela posse e falou sobre os desafios encontrados até a sonhada aprovação. “Estou muito feliz por essa conquista tão significativa, pois sou uma pessoa com deficiência visual, não fiz cursinho específico para passar no concurso e reconheço que o meu esforço valeu muito. Todas as questões a que eu respondi foram baseadas nas aulas que tive na universidade. Eu estudava com meu leitor de tela sobre as questões e me dediquei ao máximo até o dia da prova”, lembra.

Formada em licenciatura em música pela Universidade de Brasília (UnB), a nova servidora da SEE-DF conta que sempre estudou em escola pública e acredita no potencial dos professores. Ela afirma, ainda, estar ansiosa para começar a nova jornada de trabalho e promete fazer o melhor pelos seus futuros alunos.

“A educação pública foi importante na minha vida. Vivenciei vários desafios e acreditei nos meus professores. Por isso, quero ser também uma professora exemplar, mudar a vida dos meus alunos e dar o meu melhor dentro da sala de aula”, finaliza.

A pedagoga Lorrane Moreira Alves, 30, foi professora temporária na SEE-DF durante quatro anos e sempre teve um sonho: ser professora efetiva da pasta. “Foram quatro anos de estudos para estar .aqui e minhas expectativas são as melhores. Quero contribuir para essa secretaria tão importante com os meus alunos e contribuir para uma educação de qualidade”, declara.

As informações são da Agência Brasília