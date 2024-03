40 carros com fumacê circulam pelo DF; entenda esse método contra a dengue

Por Leonardo Rodrigues e Pedro Vianna

Agência de Notícias Ceub

Em vista do surto e do aumento de vítimas da dengue no DF, a Secretaria de Saúde local adicionou 10 novos carros para circular com uma substância chamada popularmente de fumacê. Agora, 40 veículos rodam pelo Distrito Federal jogando a substância pelas residências e empresas.

Segundo a secretaria, o composto químico é aplicado em doses baixas. Cada local costuma receber o fumacê três vezes com intervalo de três dias entre as aplicações.

O fumacê é uma estratégia que conta com veículos portando fumaça que utilizam inseticidas para controlar e combater os vetores da doença.

As doses dos inseticidas são definidas através da quantidade de casos ou no clima presente no dia da aplicação.

As rotas dos veículos



A trajetória é definida através da quantidade casos da doença ocorridos durante a semana, que tenham sido confirmados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Após a comprovação dos casos, as rotas são divididas em relação à distribuição espacial dos casos, com uma rotatividade dos carros nas regiões administrativas do DF, sendo prioridade as cidades e regiões com maior incidência de casos.

O percurso dos carros é divulgado de forma cotidiana, no site da Agência Brasília e da Secretaria de Saúde do DF.

Outras táticas



Além do Fumacê, são utilizados outros métodos preventivos, como o controle de focos com larvicidas, a ação de proteção e eliminação de criadouros, que é realizada pelo morador com a orientação do agente de vigilância, e a aplicação de inseticida com equipamentos portáteis para eliminar mosquitos.

A orientação aos cidadãos é que, durante a passagem do carro do fumacê, as portas dos imóveis fiquem abertas