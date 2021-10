4 em cada 10 brasilienses já receberam a segunda dose

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 41,21% da população completou o ciclo de vacinação

Gabriel de Sousa

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), 4 em cada 10 brasilienses estão imunes ao coronavírus. Ao todo, 1.200.250 quantidades de segunda doses foram aplicadas na população do DF, o que equivale a 41,21% da população distrital com o cronograma vacinal completo.

O plano nacional de imunização do Ministério da Saúde, recomenda que todas as pessoas com idade acima de 12 anos, sejam vacinadas. Neste cenário, 48,79% com a idade superior a orientada pelo órgão estão vacinados com a segunda dose no Distrito Federal.

A Região Central do DF é a que mais aplicou a segunda dose, com 255.505 quantidades aplicadas, seguido da Região Sudoeste, com 243.214. A Região Oeste, que engloba a Ceilândia, cidade com maior número de casos e óbitos da covid-19, tem 177.167 doses aplicadas.

A Região Sul tem 116.529 doses aplicadas, a Norte, 123.530. A Região Leste, que corresponde às regiões administrativas de Planaltina, Sobradinho I e II e a Fercal, é a que menos aplicou doses, com 102.515 insumos distribuídos na população.