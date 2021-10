Homem é preso em flagrante após roubos na Asa Norte

Por existirem outras vítimas a 2ª DP solicita que outras vítimas possam comparecer à DP

A Polícia Civil da 2ª DP, em ação conjunta com a PMDF, prendeu um homem de 29 anos que praticou dois roubos na Asa Norte, na manhã desta quinta-feira (30). O suspeito foi detido em flagrante, de posse dos celulares subtraídos, do fone de ouvido, ainda na posse da faca e trajando as mesmas roupas relatadas pelas vítimas.

O primeiro crime foi por volta das 8h d, no interior do Parque Olhos D´ água, quando a vítima praticava caminhada matinal e foi abordada pelo autor com uma faca, exigindo seu aparelho celular e fone de ouvido.

O segundo roubo se deu logo após, na quadra residencial 409 Norte, quando o homem abordou duas mulheres embaixo de um bloco, ordenando-as que passassem os aparelhos celulares. O autuado utilizava das mesmas vestes – calça jeans, moletom cinza e tênis preto – e a mesma faca em ambos os crimes.

Após os fatos, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia para registrarem ocorrência e uma delas apontou aos policiais a localização do autor.

O homem já possui duas condenações por roubo e encontrava-se me prisão domiciliar. Cabe ressaltar que o próprio autuado confessou que vem há dois meses praticando crime da Asa Norte.

