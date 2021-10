Carro capota próximo a São Sebastião mas sem vítimas fatais

Um carro capotou na DF-251, próximo ao balão de acesso a São Sebastião, na tarde desta quinta-feira (30). O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a esta ocorrência empregando quatro viaturas e 18 militares.

Uma caminhonete branca perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou as margens da via. O automóvel era conduzido pelo senhor Athos Gonçalves, 61 anos, que foi atendido e transportado pelo SAMU. Porém estava consciente, orientado e estável.

No carro também estava a senhora Terezinha Vieira, 60 anos, que foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Brasília, apresentando fratura no punho direito, suspeita de fratura na mão esquerda, contusão no abdome, dor na clavícula direita e escoriações pelo corpo. Porém estava consciente, orientada e estável.

Durante o atendimento uma faixa da via ficou interditada, sendo liberada logo após o término do atendimento.