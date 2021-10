Chuva rápida causa acidentes na BR-020

Os acidentes paralisaram o trânsito na tarde desta quinta-feira entre Sobradinho e Planaltina

Tereza Neuberger

As chuvas registradas na tarde desta quinta-feira (30), foram rápidas, mas suficientes para causar acidentes. Por volta das 16h, quem precisou pegar a BR-020, enfrentou um longo trecho de engarrafamento no sentido Brasília-Formosa, entre Planaltina e Sobradinho.

A lentidão no trânsito foi causada por uma sucessão de acidentes na pista, que ficou escorregadia por conta da chuva desta tarde. Um caminhão carregado de telhas, perdeu o controle e atingiu um poste.

Em seguida, uma motocicleta derrapou na pista e para evitar a colisão, o veículo que estava atrás, uma Fiat Strada, desviou para direita e atingiu outro poste. Não houve vítimas graves e apenas uma passageira, que estava na motocicleta precisou ser encaminhada ao hospital.

Com a iminente chegada das chuvas, o risco de acidentes também se eleva, as pistas ficam escorregadias, e é preciso ter cuidado e atenção redobrados no trânsito principalmente no horário de pico onde a circulação de veículos é mais intensa.