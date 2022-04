380 mil livros sobre esperança serão distribuídos neste sábado (9)

A intenção é aumentar o público leitor e a ação acontece desde 2007, no projeto Impacto Esperança, movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Um projeto que envolve 33 mil voluntários atenderá a população do Distrito Federal e Entorno. Neste sábado (9), exemplares de um livro com mensagens otimistas diante problemas sociais serão distribuídos. O livro possui a versão adulta e a infantil.

A intenção é aumentar o público leitor e a ação acontece desde 2007, no projeto Impacto Esperança, movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O presidente da Igreja Adventista para Brasília e entorno, pastor Max Schuabb, ressalta que, os voluntários sairão às ruas neste sábado, dia 9. No total, 380 mil livros serão distribuídos na região do DF e Entorno por esse contingente de voluntários que soma mais de 33 mil membros adventistas da região. “Os movimentos realizados pela Igreja promovem a unidade dos fiéis e difundem uma mensagem de alento aos beneficiados. Os nossos irmãos sentem prazer e alegria em levar essa mensagem de esperança às pessoas”, afirma Schuabb.

Entre as ações, uma caminhada vai reunir 200 pessoas aproximadamente, em Águas Claras, às 08h. A concentração será na Avenida Sibipiruna, passando pela Avenida Araucárias. O objetivo é levar esperança para os moradores e comerciantes por meio da oração e da entrega dos livros. De forma simultânea, outras atividades também serão realizadas por todo o DF e Entorno.

Durante a semana parte do grupo já atuou em Taguatinga, onde distribuiu 8 mil exemplares de obras literárias. No local, funcionários da organização Adventista também participaram da ação.

O projeto

Trata-se de uma ação promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia realizada em oito países da América do Sul. Ela ocorre durante todo o ano, mas conta com um dia de ênfase em que os membros da denominação saem às ruas para a distribuição gratuita de livros à população. Essa data com maior atuação na distribuição de livros acontece neste sábado, dia 9.

América do Sul

Com o número de cópias impressas para esta edição, a campanha supera a marca de 328 milhões de livros distribuídos no continente ao longo desses 15 anos. Mais detalhes e materiais de apoio estão no site oficial da campanha, adv.st/impactoesperanca.

O Último Convite

Escrito pelo americano Clifford Goldstein, o livro “O Último Convite” chama o leitor à reflexão acerca de questões essenciais da atualidade sob uma perspectiva de esperança. Mais de 20 milhões de cópias foram impressas em português e em espanhol para atender a comunidade sul-americana.

Também é possível baixar e compartilhar o livro em formato digital. O exemplar digital, bem como os títulos anteriores, pode ser acessado pelo site oficial adv.st/livroesperanca.

Versão infantil

As crianças também serão presenteadas com um material sobre esperança. A revista “Viva! Cuide Bem de Você” aborda temas, como saúde física e emocional, amizade, entre outros, numa linguagem contextualizada ao público infantil, repleta de ilustrações e atividades. A versão digital também está disponível no site adv.st/livroesperanca.