Ibaneis Rocha diz que GDF avalia bicicletas comunitárias na UNB

O governador deu a declaração em evento na Praça do Bosque, primeiro ponto de táxi de Brasília e a entrada da Candangolândia

Na manhã desta sexta-feira (8), o governador Ibaneis Rocha visitou a Praça do Bosque, primeiro ponto de táxi de Brasília e a entrada da Candangolândia. O local e diversos outros pontos da cidade foram revitalizados e a solenidade contou com uma comitiva do GDF. O espaço de lazer ganhou reformas na pista de skate, quadra de esportes, campo de futebol e banheiros.

No local, o chefe do executivo afirmou que a Secretaria de Mobilidade estuda a instalação de pontos para bicicletas comunitárias na Universidade de Brasília (UnB). “Nosso secretário de Mobilidade já está avaliando os melhores pontos para instalação e deve trazer esse benefício à comunidade estudantil”, disse.

Na última terça-feira (5), a reitora da UnB, Márcia Abrahão, fez uma visita ao governador, e solicitou a testagem dos estudantes para covid-19 e a ampliação do número de ônibus nas linhas que passam pela universidade.

O evento contou com a participação do secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, e o chefe da pasta de Mobilidade, Valter Casimiro.