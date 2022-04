Na Hora do Riacho Fundo suspende atendimentos a partir de segunda-feira (11)

Os serviços serão reestabelecidos em endereço temporário no dia 18/04

A unidade do Na Hora localizada no Riacho Fundo fechará por 90 dias, a partir de 11 de abril, para obras de modernização e revitalização. No entanto, para a população não ficar sem atendimento neste período, em 18 de abril os serviços passarão a funcionar em uma unidade temporária, localizada na Administração Regional da cidade (Área Central 03 Lote 06 – Riacho Fundo I), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Para transferência de endereço, não haverá atendimentos de 11 a 14 de abril.

Uma das metas da atual gestão do GDF é revitalizar todas as unidades do Na Hora, pela primeira vez em 20 anos. Já foram entregues, totalmente reformados, os espaços da Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho e Brazlândia. Em breve, será concluído o posto de Ceilândia.

“A reforma completa de nossas unidades foi uma das ações de destaque iniciadas pela ex-secretária Marcela Passamani. Esperamos devolver para a população do Riacho Fundo um espaço novinho em folha e, com isso, melhorar ainda mais a vida desses cidadãos”, ressalta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Dentre as melhorias previstas para o Riacho Fundo, estão a troca de pisos, banheiros, copa, troca de mobiliários, divisórias, pinturas, telhados, além da redefinição de layout.

Melhorias

Com as reformas e a manutenção do parque tecnológico, o tempo médio de espera para o atendimento ao público do Na Hora, que chegava a 27 minutos até 2018, passou para 4 minutos e 27 segundos no ano passado. Enquanto o tempo de espera caiu, o número de serviços aumentou. De 2019 a 2021, as unidades ampliaram a oferta de comodidades à população e passaram de 29 para 90 diferentes serviços disponíveis, um aumento de mais de 200%.

Atualmente, o DF conta com unidades fixas do Na Hora na Rodoviária do Plano Piloto e em Sobradinho, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Gama e Riacho Fundo, além do posto de perícias médicas na Asa Sul. Apenas em 2021, as oito unidades registraram um milhão de atendimentos.

Além das unidades fixas, o Na Hora também conta com uma Unidade Móvel, que iniciou os atendimentos na última semana de fevereiro deste ano e já atendeu quase 8 mil pessoas nas cidades de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural e Planaltina. Nesta sexta-feira e sábado, a carreta estará estacionada na Feira da Mulher do Agronegócio e da Agricultura (AGROFEM), no INCRA 9, em Ceilândia. A próxima parada será Varjão, entre 12 e 14 de abril.

Cronograma

11/04 – Fechamento da unidade Riacho Fundo

11 a 14/04 – Período sem atendimentos para transferência de endereço

18/04 – Abertura da unidade no endereço temporário (Área Central 03 Lote 06 – Administração Regional do Riacho Fundo I)

Texto: Daniela Uejo/Ascom Sejus