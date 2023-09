3ª edição do Candangeek é neste sábado, com entrada gratuita!

A iniciativa tem entrada franca e busca ser um ponto de encontro democrático e acessível para atrair pessoas com interesses parecidos, além de ser uma boa forma de fazer novas amizades

O sábado (16) será temático no Venâncio Shopping. O mall recebe pela primeira vez o Candangeek, um encontro gratuito para otakus e kpoppers. A iniciativa tem entrada franca e busca ser um ponto de encontro democrático e acessível para atrair pessoas com interesses parecidos, além de ser uma boa forma de fazer novas amizades.

A programação começa às 10h e se estende ao longo do dia. Estão programadas apresentações, workshop de dança e ainda momentos livres para que todos possam dançar. Às 16h30, tem shows musicais com hits de grupos sul-coreanos como Everglow, Step Back e Itzy.

E por falar em dança, haverá também um campeonato do jogo Just Dance, das 11h às 16h. As inscrições serão feitas no local. A diversão eletrônica que vai colocar todo mundo para suar fica por conta da escola de video games e tecnologia GameCreators, em parceria com a Federação Brasiliense dos E-sports (FBDEL). A premiação se dará da seguinte forma:

1º lugar: R$ 300

2º lugar: R$ 200

3º lugar: R$ 100

Os jogos de tabuleiro também terão vez no Candangeek. Xadrez, War, Catan, Esplendor e Azul poderão ser jogados gratuitamente. A ação é uma cortesia da loja Mais Game Café, que também venderá alguns jogos na ocasião. Uma feirinha será montada em todo o corredor do piso P1 a partir das 10h. Quem passar por lá poderá comprar uma série de produtos, como camisetas de anime, itens temáticos de ídolos do universo kpop, artigos de papelaria personalizada, action figures de animes e games, além de objetos produzidos por impressora 3D.

E é impossível falar de encontro geek sem os cosplayers. Todos que se vestem como seus personagens favoritos são bem-vindos, e os 50 primeiros que tirarem foto com a plaquinha do site Cine61 ganharão cortesias para ver um filme no cinema.

O Candangeek é um encontro da Veleiro Produções e conta com o apoio da produtora K-Hallyu BSB e do site Cine61 – Cinema Fora do Comum.

Programação

10h às 18h – Feira geek

10h às 18h – Arena de jogos de tabuleiro

11h às 16h – Campeonato de Just Dance com R$ 500 em premiação

K-Pop

16h30 – Início e dance Random

17h00 – Workshop de dança

17h30 – Apresentações solos

17h50 – Apresentações de duplas

18h05 – Apresentações de grupos

18h30 – Dance Random

19h00 – apresentação especial e encerramento

Para mais informações, só mandar mensagem no (@candangeekdf)