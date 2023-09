Namoro de Rafa Kalimann e Antonio Bernardo chega ao fim

A apresentadora fez um post nas redes sociais sobre o seu término com o seu ex-namorado que durou alguns meses

Depois do término de Rafa Kalimann com José Loreto, eu acreditei que ela engataria em um romance que duraria anos com Antonio Bernardo Palhares, mas tudo chegou ao fim fazendo a tristeza das minhas fofoqueiras. A influenciadora usou seus stories para contar detalhes sobre as escolhas do casal por colocar um ponto final na relação.

“Tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Aprendi que, dentro de um amor maduro, cabe a vontade de ver o outro feliz. Sem posse, sem egoísmo, em um lugar de cuidado mesmo. Amo muito o Antonio. Ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unânime”, disse.

“Não conseguir estar presente, me fazer presente e estar completa como sei que posso ser, me gera culpa. Não havia cobrança da parte dele ou da minha família […] Estou passando por uma fase, talvez, a mais importante da minha vida, em relação ao trabalho. E a gente optou por terminar a nossa relação”, explicou.