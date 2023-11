31º feminicídio: jovem de 20 anos morre baleada por companheiro após discussão

A jovem deixou um filho, de apenas 4 anos

Uma jovem de 20 anos morreu baleada por companheiro, nesta quarta-feira (15), em Planaltina. Este incidente representa o 31º caso registrado no Distrito Federal somente este ano, evidenciando a gravidade da violência contra a mulher na região.

De acordo com as informações da investigação policial, a vítima perdeu a vida vítima de disparos de arma de fogo. O autor do crime, um homem de 33 anos, teria fugido do local após o ocorrido.

A Polícia Civil revelou que o feminicídio ocorreu em meio a uma discussão entre a jovem e o suspeito, lançando luz sobre a persistência desse tipo de violência no cenário doméstico.

Mesmo com esforços para socorrê-la, a mulher foi levada ao Hospital Regional de Planaltina, não resistindo aos ferimentos e falecendo durante o trajeto até a unidade de saúde.