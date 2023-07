24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ muda trânsito na Esplanada

Durante a movimentação dos participantes, o trânsito será fechado e reaberto, à medida que o público passar

A partir das 14h deste domingo (09), a Esplanada dos Ministérios terá seu trânsito modificado devido à 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. A concentração dos participantes será na Avenida José Sarney, com previsão de deslocamento às 16h.

Durante a movimentação dos participantes, o trânsito será fechado e reaberto, à medida que o público passar. Portanto, não haverá fechamento completo da Esplanada.

Eles seguirão pela via N1, sentido Rodoviária do Plano Piloto, passando pelo Eixo Ibero-americano (antiga Funarte) e seguirão até o Museu da República, pela via S1, para finalização do evento. A PMDF acompanhará toda movimentação para garantir a segurança dos participantes, com suporte de câmeras de videomonitoramento da SSP/DF.

De acordo com o subcomandante do Batalhão de Trânsito, da Polícia Militar do DF, major Marcos Henrique, é importante que todos estejam atentos ao trânsito. “Para maior segurança dos participantes, a corporação irá montar uma passagem de pedestres em frente à alça leste da Rodoviária do Plano Piloto, mas aqueles que deixarem os carros em estacionamentos ao longo da Esplanada deverão estar atentos no momento da travessia”, alerta.

Os participantes poderão utilizar estacionamento da plataforma superior da Rodoviária, dos ministérios e anexos, setores bancário, de autarquia e comercial. ‘É fundamental que utilizem locais permitidos para estacionar, para evitar comprometimento das vias e maior segurança de todos”, completa o subcomandante.

Caminhada pela Liberdade

Outro evento marcado para ocorrer na Esplanada também no domingo (9), a Caminhada pela Liberdade terá concentração na Avenida José Sarney, a partir das 8h. Há previsão de interdição nas vias de ligação entre a S1 e a N1 para a realização do evento.