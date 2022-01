205 mil brasilienses ainda não tomaram a 1° dose das vacinas contra a covid-19

Cerca de 90% dos internados por complicações relacionadas ao vírus são de não vacinados ou de pessoas que não completaram o ciclo

Mais de 205 brasilienses ainda não iniciaram o ciclo vacinal contra a covid-19, sendo que 167 mil são adultos e 38 mil adolescentes. Além desses, cerca de 150 mil pessoas não continuaram o ciclo com a segunda dose.

Atualmente, 2.314.459 (89,76%) brasilienses tomaram a primeira dose das vacinas, 2.198.231 (85,25%) tomaram a segunda dose ou o imunizante de dose única e 559.229 (21,69%) tomaram a dose de reforço ou adicional.

Na última quarta-feira (12), a Secretaria de Saúde informou que cerca de 90% dos internados nos hospitais da capital por complicações relacionadas ao vírus são de não vacinados ou de pessoas que não completaram o ciclo.

Vacinação infantil

A vacinação infantil contra a covid-19 está prevista para começar neste domingo (12) com as primeiras 16.300 doses, que devem chegar ainda nesta sexta-feira (14). Segundo a Saúde, as doses serão distribuídas em 11 postos fixos exclusivos por toda a capital.

Nos pontos fixos, serão vacinados apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades ou com deficiências permanentes. Para crianças com dificuldade de locomoção, haverá a vacinação itinerante, que irão até elas. As doses serão divididas, sendo 10 mil para crianças com 11 anos e 6 mil para crianças com comorbidades.

Segundo a Secretaria de Saúde, no Distrito Federal, existem cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo, sendo 15 mil com comorbidades. Vale lembrar que não há necessidade de apresentação de pedido médico para a vacinação.