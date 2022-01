Vila Rabelo já conta com conexão gratuita à internet

Até o momento, 69 pontos já foram entregues em diversos locais do Distrito Federal – inclusive nas áreas rurais –, contabilizando mais de 100 milhões de acessos

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do programa Wi-Fi Social DF, levou aos moradores da Vila Rabelo I, em Sobradinho II, a chegada de mais um ponto de internet gratuita oferecida ao longo de três anos de projeto.

O líder comunitário José Carlos Gonçalves Gama, 48 anos, e seu filho João Carlos, de 10 anos, comemoraram. “Vai ajudar bastante a comunidade em geral, mas principalmente o estudante. Aqui não temos nem lan house; a mais próxima fica a 2 quilômetros”, disse José Carlos.

São 500 metros de extensão para garantir internet gratuita na Vila Rabelo. “Dá até para fazer ligação de vídeo”, enfatizou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo. “Hoje este programa é o queridinho dos brasilienses. As pessoas não vivem mais desconectadas, e é isso que estamos fazendo: levando conectividade, promovendo a inclusão digital e social”.

O projeto Wi-Fi Social DF foi lançado em 2019 com essa finalidade. Desde então, 69 pontos já foram entregues em diversos locais do Distrito Federal – inclusive nas áreas rurais –, contabilizando mais de 100 milhões de acessos. “Mais uma vez, o governador Ibaneis Rocha se mostra atento a todas as necessidades da população, cuidando da saúde, gerando empregos, realizando cerca de 1,4 mil obras em todo o DF, e tudo isso sem esquecer do social”, destacou o governador em exercício, Paco Britto.

Para a estudante Maria Clara Santos Ferreira, de 10 anos, o wi-fi gratuito vai ajudar bastante a desenvolver os trabalhados pedidos pelos professores. “Antes era muito difícil fazer as pesquisas”, contou a jovem, que vai cursar o quinto ano do ensino fundamental. “Uso o celular da minha mãe, porque não tenho um, mas nem sempre ela tem internet”.

De acordo com o presidente do projeto Mãos Dadas com o Social, Josenildo Araújo, a chegada do wi-fi gratuito à cidade atende uma demanda dos moradores que já havia sido levada ao governo. “Hoje estamos ganhando este presente, e agora, a Vila Rabelo I tem voz”, comemorou.

