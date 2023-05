20 anos da Floresta de Concreto

Com 120.107 habitantes, de acordo com a Pesquisa Distrital Por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021, da Codeplan, a cidade recebe esse nome, em homenagem ao córrego Águas Claras que nasce na região, e abastece o Lago Paranoá

A metrópole em miniatura Águas Claras, completa 20 anos no dia 6 de maio. Essa região administrativa é uma floresta de concreto com mais de 700 edifícios, o mais alto chega a 36 andares e 108 metros de altura.

O administrador da cidade, Mário Henrique Furtado Rocha de Sousa, morador de Águas Claras há cinco anos, conta que ela é uma cidade nova, porém é uma região consolidada. Para comemorar a data, são várias atividades propostas, como uma ação da Câmara Legislativa do DF, nesta sexta-feira (5). No sábado, dia do aniversário da cidade, vai ser realizada uma corrida de rua, com 250 pessoas inscritas, e uma corrida para crianças de 4 a 10 anos. “As inscrições gratuitas ficaram abertas dois dias, e já não temos mais inscrições”, adiciona.

Na manhã de sábado vai ter também uma Feirinha, com pula-pula, a presença do Batalhão da Polícia Militar, BPCão, com os cachorros, e a banda do Corpo de Bombeiros Militar do DF. E ainda, o juramento da bandeira de 130 jovens entre 18 e 20 anos. “É um evento para a cidade. Vai ter bolo também”, salienta. Durante o mês, a banda dos bombeiros vai tocar na praça perto do Metrô. O administrador lembra que dia 28, vai ter o passeio ciclístico do Departamento de Trânsito do DF.

Ele considera que a cidade é muito tranquila, com uma sensação de segurança muito boa para os moradores. “Eu brinco que aqui é uma cidade do interior verticalizada”, comenta. Ele acredita que Águas Claras seja uma cidade única, que no Brasil nenhuma é parecida. “Uma cidade de pets”, frisa. Mário aponta que são 17 parcães na localidade, que são parques próprios para cachorros. São, ao todo, 37 praças, e delas, 17 são parcães. “É uma cidade bem diferenciada, você chega aqui de noite, de madrugada, sempre vê alguém andando na rua com cachorro”.

Com quatro meses que assumiu a administração da cidade, Mário brinca que a cobrança começa em casa. “Meu filho vem e fala que a quadra precisa de manutenção, a esposa fala do mato que está alto”, cita. Entretanto, ele afirma que a comunidade de Águas Claras é uma comunidade muito instruída e muito participativa. “Mas o desafio que vejo em Águas Claras é a falta de alguns equipamentos públicos. Mas o governo já está sensível quanto a isso”. Ele conta que junto ao GDF, tem um projeto para construir uma Unidade Básica de Saúde na região, e também uma escola. Entretanto, o maior desafio que ele vê que a cidade enfrenta é a mobilidade. “A gente está com alguns projetos, como a terceira Via, e a gente acredita que de um a dois meses termina”. Ele afirma que tem algumas ideias em andamento para melhorar essa questão.

Ele acredita que a gastronomia da cidade é um diferencial. Águas Claras se transformou num polo gastronômico. “E outra característica da cidade, é que voce pode fazer tudo a pé, e não precisa sair para outro lugar para se divertir”. Além da gastronomia, tem cinema, shoppings, bares, restaurantes, parques e outras coisas. “Eu sou frequentador do Parque de Águas Claras. Então para mim é uma cidade completa, viva e pulsante”.

A consultora de planos de saúde, Ana Alaíde, 46 anos, mora em Águas Claras a 19 anos. “Não trocaria essa cidade por nenhum lugar do mundo”, afirma. Ela gosta de poder fazer tudo caminhando, e até tem um aplicativo que conta seus passos enquanto ela caminha com o cachorro, ou busca a filha na escola, por exemplo. Só esse ano, ela já caminhou mais de 867 mil quilômetros. Ela gosta da região, pelo fato de ter tudo lá. “E porque em tudo quanto é quanto aceita meu cachorro, e a gente faz muita amizade caminhando com os cachorros aqui”.

Para ela, o trânsito na cidade não é um problema. Primeiro porque ela faz tudo, de consultas, até as compras, em Águas Claras, e segundo por que ela não dirige. “Minha vida é aqui”. Ela só considera que falta um posto de saúde na região.

Caroline Velame, 34 anos, é militar, e mora na região tem mais de cinco anos. “Adoro morar aqui”. Ela gosta da praticidade que a cidade dispoe, de não precisar andar de carro e de ir andar com o cachorro para todos os cantos. Para ela, o único problema é que os parcães precisam de uma estrutura melhor.