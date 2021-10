Vídeo: motorista foge em carro roubado e só para após bater em viatura

O veículo, um Fiat Palio de cor cinza, foi roubado no último dia 23 em São Sebastião

Um motorista causou um acidente na noite de quarta-feira (27), na avenida L4 Norte, após fugir da Polícia Militar (PMDF) em um carro roubado.

O veículo, um Fiat Palio de cor cinza, foi roubado no último dia 23 em São Sebastião. Policiais flagraram o veículo ontem na altura da estação de tratamento da Caesb e deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu. Assim, iniciou-se uma perseguição.

No carro roubado, estava o motorista e um comparsa. Eles seguiam com a fuga, até que colidiram com uma viatura que estava posicionada próximo à Ponte do Bragueto. Em seguida, os policiais conseguiram abordar os fugitivos. Veja o vídeo:

Os militares encontraram porções de drogas, um simulacro de arma de fogo e uma faca dentro do carro. Os homens detidos têm 18 anos e possuem antecedentes criminais por porte de arma de fogo, uso de entorpecentes e tráfico de drogas. Eles foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (área central).