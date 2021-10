Vamos tirar a fila dos hospitais, diz Ibaneis sobre UPAs

De acordo com Ibaneis Rocha, todas as UPAs foram planejadas com o objetivo de desafogar os ambulatórios e prontos-socorros dos hospitais da rede pública do Distrito Federal

Na manhã desta quinta-feira (28), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Gama e afirmou que o objetivo dessas unidades é zerar a fila das hospitais. “Hospital não pode ser porta de entrada na saúde, porta de entrada é UBS e a UPA é meio caminho. Cada UPA atende em média 4 mil pessoas por mês, vamos tirar a fila na porta dos hospitais” , afirmou o mandatário.

A UPA Gama, uma das sete unidades de pronto atendimento construídas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGESDF) com investimentos de R$ 46,4 milhões feitos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES).

A UPA Gama é a terceira unidade inaugurada num intervalo de 34 dias. A primeira foi a UPA Ceilândia II, entregue no dia 24 de setembro; e a segunda foi a UPA Paranoá, inaugurada no dia 18 de outubro. Juntas, as três vão atender 13.500 pacientes por mês ou 162 mil pessoas ao ano.

De acordo com Ibaneis Rocha, todas as UPAs foram planejadas com o objetivo de desafogar os ambulatórios e prontos-socorros dos hospitais da rede pública do Distrito Federal. A nova unidade vai desafogar diretamente o Hospital Regional do Gama.

Além de entregar a nova unidade de saúde, o governador do DF lembrou sobre outros investimentos na região administrativa.

“As coisas estão andando bem aqui na Gama. Toda minha família tem origens aqui […] Vamos entregar a rodoviária e a feira ao lado dela já está pronta. Reformamos a avenida dos pioneiros integralmente e vamos concluir fazendo todas as calçadas”, afirmou Ibaneis Rocha.

Por fim, o governador lembrou que mais investimentos acontecem na área da saúde. “São 3 UPAs já inauguradas, faltam 4. Ainda vamos inaugurar mais 15 UBSs. Passamos por uma pandemia, tivemos problemas seríssimos. Agora vamos recuperar tudo e colocar a saúde do DF em dia”, finalizou Ibaneis.

‘Governantes do passado tinham raiva da população’, disse Ibaneis

De acordo com Ibaneis Rocha, os governantes passados não tinham projetos e não executavam obras. ‘Raiva da população foi a frase usada pelo governador para falar de gestões passadas.

“Quando assumimos um governo em 2019 não tinha projeto pra nada, os governantes do passado parece que tinham raiva da população. Estamos fechando o terceiro ano de mandato com 1400 obras sendo feitas. 90% das escolas do DF foram reformadas. As que não tinham mais jeito colocamos no chão e construímos outras”, lembrou Ibaneis.