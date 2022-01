120 mil brasilienses ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid

Atualmente, 90% dos internados por covid são de pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto

Cerca de 120 mil brasilienses ainda não tomaram a segunda dose das vacinas contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde, general Pafiadache, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27).

Ainda de acordo com o secretário, a vacinação completa é extremamente necessária para o enfrentamento da terceira onda do vírus. Atualmente, 90% dos internados por complicações relacionadas ao coronvírus são de pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto.

Até o momento, 2.367.909 (85,23%) da população iniciou o ciclo, 2.226.871 (78,22%) tomaram a segunda dose ou a dose única e 686.228 (28,10%) tomaram a dose de reforço ou adicional.

Atualmente, qualquer pessoa com cinco anos ou mais pode se vacinar contra o vírus. O intervalo entre a primeira e segunda dose varia de acordo com o imunizante utilizado. Já no caso da terceira dose, o intervalo é de 4 meses independente da vacina usada.

Veja onde se vacinar: