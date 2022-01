GDF proíbe público em eventos esportivos

Segundo o decreto, a medida será aplicada em competições locais e nacionais e já será colocada em prática no clássico Flamengo e Fluminense

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta quinta-feira (27), um novo decreto que proíbe público em eventos esportivos na capital. A decisão já havia sido anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta manhã.

Segundo o decreto, a medida será aplicada em competições locais e nacionais e já será colocada em prática no clássico Flamengo e Fluminense, que ocorrerá no próximo dia 6 no Mané Garrincha.

A nova medida altera a antiga, que permitia público nas competições em que era possível controle de entrada e saída dos torcedores, além da apresentação do comprovante de vacinação.

A decisão foi publicada em edição especial do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Veja a decisão na íntegra:

Segundo Ibaneis, a medida foi tomada com base na recente alta nos casos de covid-19 e na lotação dos leitos de UTIs exclusivos para o tratamento do vírus. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, 5.485 novos casos e cinco óbitos foram notificados em 24 horas.