Operação Parusia conta com mais de 50 policiais militares no Guará

Equipes de várias unidades da PMDF – Bope, Rotam, CPTran, Patamo e Batalhões dos Comandos de Policiamento Regionais, realizou na última quarta-feira (26) a Operação Parusia.

Ao todo, 25 viaturas e 57 policiais militares, reforçaram o policiamento na região do Guará, com a missão de diminuir as ocorrências no local, realizando o patrulhamento e pontos de demonstração em áreas comerciais e nas principais vias do Guará.

A operação foi planejada com base em levantamentos estatísticos e análise criminal para melhor emprego do aparato policial direcionando as equipes para locais específicos. Áreas como QE 38, Polo de Modas e QI 7/9 são alguns locais que receberam esse reforço.