1.720 são multados pelo uso de celular ao volante na última semana

Os números de autuações no trânsito do período entre 20 e 26 de março foram divulgados pela PMDF nesta segunda (27)

Durante as operações de rotina realizadas pela Polícia Militar do Distrito Federal na última semana, entre os dias 20 e 26 de março, mais de 2,8 mil autuações foram feitas por diversos motivos, desde a falta do cinto de segurança a embriaguez ao volante.

Se for dirigir, o consumo de álcool é proibido, mas mesmo assim, 334 motoristas foram flagrados nessa situação, e um deles foi preso.

Outro número preocupante é o do uso de celular ao volante. Além do perigo de provocar acidentes graves, inclusive gerando vítimas fatais, o uso do aparelho na direção é uma infração de natureza gravíssima, gerando uma multa no valor de R$ 243,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Confira as demais autuações da última semana: