Renomado champagne Maxim’s chega ao Brasil

Agora os brasileiros poderão provar o famoso champagne Maxim’s, Brut Prestige, elaborado com as castas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. A importadora Porta a Porto é a representante exclusiva desta casa de champagne no Brasil.

A casa Maxim’s possui tradição de mais de um século e hoje pertence aos herdeiros do estilista Pierre Cardin. Além do restaurante, possui uma delicatèsse com produtos gourmet de alta qualidade, da qual o champagne é um dos destaques.

O legendário restaurante Maxim’s, fundado em 1893 pelo então jovem garçom Maxime Gaillard, teve o apoio da famosa atriz Irma de Montigny, que levava ao restaurante a nata intelectual da época.

Com a administração de Eugène Cornuchè, o local se transformou em uma obra-prima da art nouveau com teto, mesas, bancos e espelhos que conservam, há mais de cem anos, o esplendor do século XIX e fazem da casa um verdadeiro museu.

Vários artistas e personalidades frequentavam o local, como Jackie Onassis, Maria Callas e Cary Grant. Nos anos 1970, a atriz Brigitte Bardot causou escândalo ao ir descalça ao restaurante. Outros habitués daqueles anos foram John Travolta, Jeanne Moreau, Barbara Streisand e Pierre Cardin, entre muitos outros.

Em 1981, o estilista Pierre Cardin (falecido em 2020) comprou o local, tornando-o ainda mais badalado. O endereço faz parte da cultura local francesa e já virou palco de diversas lendas urbanas, sendo retratado em filmes, séries e livros. O diretor Woody Allen, frequentador assíduo, usou o espaço como cenário para seu filme “Meia-Noite em Paris”.

Para quem gosta de champagne, história e arte, não pode deixar de viver essa experiência e provar a Champagne Maxim’s Brut Prestige!

Viña Casa Marín: o sonho de Maria Luz Marin

A Viña Casa Marin é uma vinícola boutique fundada por Maria Luz Marin, primeira mulher enóloga do Chile. Essa vinícola foi a primeira de clima frio da América do Sul e de toda a costa do Pacífico.

A adega está localizada em Lo Abarca e passou por vários desafios devido ao clima extremo, à falta de água e os questionamentos de outras pessoas dentro desta indústria. Apesar de todas essas dificuldades, Marilu foi reconhecida em 2000 como a única mulher a ser fundadora, proprietária e enóloga de uma vinícola no Chile.

Os vinhos de Casa Marin são reconhecidos e premiados internacionalmente pela sua qualidade. A casa conta com as seguintes linhas:

Casa Marín – linha premium, considerados como alguns dos melhores vinhos de clima frio do Chile.

Cartagena – aposta na criatividade dos enólogos. Utiliza uvas provenientes de áreas com exposição direto ao Oceano Pacífico, colheita selecionada e manual, para garantir qualidade.

Ìconos – os vinhos são provenientes das melhores parcelas dos vinhedos.

Viñedos Lo Abarca – produção super limitada, com garrafas numeradas e sem a garantia de que terá o mesmo vinho na próxima safra, pois o objetivo é elaborar os vinhos apenas em anos excepcionais.

Definitivamente, os vinhos brancos são os mais premiados, mas não deixe de provar o Syrah, que é o meu queridinho! No Brasil, os vinhos são importados pela PNR Group e, em Brasília, você pode encontrar alguns rótulos desta vinícola na loja e wine bar Más Vino, localizada na 306 Sul.

Foto: Cynthia Malacarne

Whisky de Alta Costura – Salute de Quinn!

A Royal Salute Couture Collection, uma nova e ousada série de whiskies contemporâneos que celebram a criatividade de ponta no universo do fashion design, apresenta a coleção 21 Year Old Richard Quinn Edition. A união com um designer de vanguarda e disruptivo como o célebre Richard Quinn reforça a importância de as marcas explorarem outros territórios com a mesma sinergia e a capacidade de transmitir uma percepção mais apurada de suas mensagens-chave. O estilista está no olimpo da criatividade em alta costura no Reino Unido, e entrou para o rol de queridinhos de Sua Majestade, a rainha Elizabeth II, fã confessa de suas criações.

Sendo um lançamento inovador e de ponta, a coleção é destinada àqueles que apreciam e valorizam o artesanato e o design de alta linha, e que têm um amor especial por criatividade no universo da moda, além dos amantes de whiskies raros do mundo inteiro. São dois frascos de design exclusivo, em duas cores: o branco, cujo lançamento ocorre no final do mês de agosto, com venda exclusiva na Amazon, durante um mês, e o negro, que estará à venda em empórios e lojas especiais. Ambos custam R$ 1999, e posteriormente poderão ser adquiridos na plataforma Le Cercle, o e-commerce de marcas de luxo da Pernod-Ricard.

The Couture Collection – uma série altamente colecionável, em que cada blend, de edição limitada, reflete os padrões inconfundíveis de qualidade da marca – foi criada pelo Master Blender Sandy Hislop, o guardião da herança Royal Salute, reverenciado desde o seu início. Embora 21 Year Old Richard Quinn seja uma nova e única adição contemporânea ao portfólio, ela reúne todos os atributos de qualidade genuínos de Royal Salute. O whisky traz o blend 21 Y.O sob medida, contendo 31 whiskies de malte e grãos, escolhidos a dedo para homenagear a idade do estilista. A elegância é visível no frasco, cuja estampa foi desenhada pelo próprio Richard Quinn. Ele projetou os frascos Royal Salute através de um processo autêntico e colaborativo, criando uma impressão sob medida inspirada no mundo da marca.

Provei e aprovei

Sou muito fã de vinhos brancos, a diversidade de aromas e sabores que encontramos é infinita. Além disso, não é um vinho para beber apenas no verão, cai bem em todas as estações do ano. Assim como os tintos, os brancos podem ser divididos em categorias, como leves, frutados, florais, estruturados, médio corpo, com passagem por madeira, vinificados em ânfora, e por aí vai.

Nesta semana, o vinho que indico é o Cusumano Lucido, originário da Sicília, Itália, elaborado com a casta Catarrato Extra-lucido, não muito popular no Brasil, mas que merece um pouco mais de nossa atenção. Catarrato é uma das uvas mais importantes da Sicília, intensamente cultivada nas províncias de Trapani, Palermo e Agrigento, está presente em toda a ilha e possui vários tipos desta casta.

Cusumano Lucido, Cusumano, Sicilia, 2018, Catarrato Extra-lucido, é um vinho de médio corpo, com ótima acidez e frescor. Os aromas de frutas cítricas, como lima e toranja, são bem presentes, além de pêra e maçã verde e um toque de tomilho.

Esse vinho é trazido pela importadora World Wine. Em Brasília, pode ser comprado na loja desta importadora no ParkShopping.

Foto: Cynthia Malacarne