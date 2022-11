Monte da Raposinha – Vinhos com personalidade

Nesta última segunda-feira (21), tive a oportunidade de conversar com o enólogo e produtor João Ataíde, que veio a Brasília apresentar seus vinhos

A adega Monte da Raposinha, localizada em Montargil, Portalegre, ao norte da região do Alentejo em Portugal, realizou sua primeira vindima em 2007. Desde então, seus vinhos têm se destacado pela qualidade e consistência ao longo dos anos.

Quando criança, Rosário Ataíde, atual proprietária, era carinhosamente apelidada pelo seu pai de “Raposinha”, daí o nome da propriedade e de alguns dos vinhos, não só uma homenagem ao próprio pai mas também a toda a família.

A filosofia desta adega se baseia na produção de vinhos com caráter, que representam o lugar onde são elaborados. Tem-se uma preocupação com o meio ambiente e busca-se integrar todo o ecossistema com o cultivo do vinhedo e elaboração dos vinhos. A propriedade possui 15 hectares, a colheita é realizada manualmente e a agricultura é biológica.

Nesta última segunda-feira (21), tive a oportunidade de conversar com o enólogo e produtor João Ataíde, que veio a Brasília apresentar seus vinhos no wine bar Más Vino (306 Sul). Perguntei ao João quais eram as características dos seus vinhos que se diferenciavam de outros vinhos da região do Alentejo. Segundo ele, a chave é a sub-região de Portalegre, que aporta ao vinho mais frescor e acidez. O clima no local é mais chuvoso e frio, se comparado com o resto do Alentejo.

Segundo João, o início da produção começou como vinho de garagem. Ao longo dos anos se mantiveram como uma “vinícola boutique”, com preocupação com a qualidade e em elaborar vinhos que expressem as características da região e capaz de representar o trabalham que as pessoas realizam e colocar tudo isso dentro da garrafa. O objetivo principal é manter contínua

a qualidade safra após safra. O resultado dessa consistência são vinhos premiados, como o ícone “Furtiva Lágrima”, produzido 100% com a casta Alicante Bouchet.

Durante nossa conversa, João deixou bem claro que os vinhos do Monte da Raposinha começam na vinha, com a produção biológica, sem usos de produtos químicos, como herbicidas. Não são vinhos manipulados, ou de adega, e sim vinhos da vinha que expressam sua fruta, ou seja, as características primárias das castas, como o Arinto, Alicante Bouchet, Antão Vaz, dentre outras.

Atualmente, elaboram vinhos com as castas tintas Alicante Bouchet, Touriga Nacional, Syrah, Aragonês e Trincadeira. Quanto às castas brancas, tem o Arinto, Antão Vaz e Chardonnay. Os vinhos são espetaculares e merecem ser provados pelos apreciadores de vinho. É possível encontrar toda a linha de vinhos do Monte da Raposinha na loja e wine bar Más Vino (306 Sul), e a importadora responsável por esse produto no Brasil é a All Wine.

Foto: Cynthia Malacarne Foto: Cynthia Malacarne Foto: Divulgação

Wine Just inaugura primeira loja física

A Wine Just, conhecida empresa de comércio on-line de vinhos, abriu sua primeira loja física. O local, já conhecido pelos enófilos da Capital, é o antigo restaurante Bartô Wine, na QI 11, no Lago Sul.

Segundo o proprietário do Grupo Just, Well Braga, “a aquisição do espaço é motivo de orgulho para nós”. Essa compra faz parte de uma ousada estratégia de expansão da marca, como explica Eduardo Ferrari. “Já somos muito fortes no comércio digital, a ideia agora é reforçar o nome no mercado e espalhar pontos de vendas por Brasília”, avalia.

A loja está recheada de bons vinhos, vale a pena a visita!

Serviço

Loja física da Wine Just

Endereço: QI 11 sala 31 – Lago Sul, Brasília – DF.

Horário:

Seg. a sábado 10h – 20h

Domingos: 9h – 14h

Fotos: Divulgação

Da Cozinha à Adega

Gastronomia e vinho caminham juntos, de mãos dadas desde sempre, embora o brasileiro tenha criado o hábito de agregar o vinho às refeições recentemente.

Encontrar um restaurante que prioriza sua adega tanto quanto sua cozinha é algo não tão fácil de encontrar em Brasília, pois por aqui muitos “grandes restaurantes” possuem exclusividade com apenas uma importadora, o que dificulta essa integração. Em outro momento falarei sobre esse assunto.

O foco desse artigo é a gastronomia de excelência do restaurante Aroma Brasília, que estreou essa semana menu degustação, comemorativo aos 3 anos da casa. Nesse menu estão disponíveis os 15 pratos que fizeram maior sucesso ao longo dessa jornada e o cliente poderá escolher dentre essas opções, a entrada, massa, prato principal e sobremesa. Para acompanhar esse delicioso menu o cliente tem à sua disposição uma carta de vinhos variada, onde cada vinho escolhido foi pensado na culinária do Chef Ronny Peterson.

O Sommelier Ricardo Gonçalves trabalha lado a lado com o Chef Ronny na escolha dos vinhos, para se assegurar que cada vinho de sua adega harmonizará com os pratos que saem da cozinha.

O resultando é uma experiência enogastronômica completa, uma vez que se combinam pratos e vinhos com a mesma complexidade para que seja possível valorizar o sabor dos dois, sem que o sabor de um realce sobre o do outro.

Serviço: Aroma Brasília

Endereço: CLS 407, BL A, LJ 34, Asa Sul, Brasília

Fotos: Cynthia Malacarne

