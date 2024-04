Voz e saúde em sintonia fina

Hoje, 16 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Voz – uma data dedicada aos cuidados e à preservação do principal instrumento de comunicação humana. Ao longo do tempo, o mau uso vocal pode desencadear uma série de problemas. A verdade é que as pessoas se preocupam com a saúde do corpo, da mente, do cabelo, da boca, dos olhos e até dos pés, mas negligenciam a voz. Extravagâncias como gritar, falar alto, ingerir bebidas geladas, fumar, pigarrear, entre outros hábitos, podem causar desgastes e alterações nas cordas vocais, resultando em irritação, tosse, aumento de secreções e até infecções, de acordo com o Ministério da Saúde.

Desde 2003, o dia 16 de abril é dedicado a conscientizar a população sobre a importância da voz e os cuidados necessários para preservá-la. Embora os problemas vocais sejam mais comuns em idades avançadas e geralmente tenham consequências temporárias, muitas vezes são subestimados. A maior parte das pessoas, raramente, pensa nos cuidados com a voz em suas rotinas diárias, o que pode afetar profundamente suas vidas. É fundamental conscientizar a todos sobre o uso adequado da voz, especialmente para quele que dependem dela profissionalmente.

Profissionais como advogados, juízes, promotores, palestrantes, professores, cantores, radialistas, jornalistas, operadores de telemarketing, médicos e todos aqueles que atendem ao público em geral dependem da voz para exercerem suas profissões. Portanto, é crucial que esses profissionais prestem mais atenção ao uso excessivo desse instrumento tão valioso para evitar danos às pregas vocais, responsáveis pela produção da voz, que fica na região do órgão fonador.

Segundo especialistas, cuidar da voz é uma questão de condicionamento físico, pois ele precisa estar forte para lidar com as demandas diárias. Ter consciência sobre o desgaste vocal também é importante. Recomenda-se, segundo a literatura de Fonoaudiologia, um aquecimento vocal de 15 a 20 minutos antes do uso intenso da voz e um desaquecimento de 5 minutos após para aqueles que façam uso demasiado da fala. Isso ajudará no tratamento à disfonia (perda na qualidade da voz) e afonia (rouquidão temporária ou permanente). Se a rouquidão perdurar por mais de 15 dias, é importante procurar um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo.

Aquecimento Vocal





Insigths para melhorar a rouquidão



Exercício de desaquecimento vocal

Identifique alguns sintomas de problemas na voz



Caso sinta uma disfonia (falha na voz) ao longo do dia ou em um período após o uso excessivo da voz, faça uma pequena pausa, entre 5 a 10 minutos, para se hidaratar e descansar a voz. Isso ajudará na recuperação e preservação dela.

Abaixo, listo desafios comuns no dia a dia e que merecem ser observados.

Beba de 2 a 3 litros de água por dia;



Reserve um tempo adequado para descansar a voz;

Evite gritar ou sussurrar em excesso;



Abandone o hábito de pigarrear ou “limpar a garganta” sem necessidade;



Pare de fumar;



Modere o consumo de bebidas alcoólicas;



Evite bebidas muito geladas;



Controle gargalhadas exageradas;

Reduza o consumo de leite, bebidas gasosas, achocolatados e cafeinados;

Evite cantar de maneira indevida ou excessiva.



Mudar alguns desses hábitos pode ser desafiador, mas é essencial para a saúde vocal.

Para esclarecimentos sobre eventuais problemas com a voz, procure um fonoaudiólogo.

FONTE: Ministério da Saúde