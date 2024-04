Guia das melhores pizzas do mundo ganha edição na América Latina

IZABELA BERNARDES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O guia das melhores pizzas artesanais do mundo chega à América Latina em abril. O 50 Top Pizza terá a primeira edição regional sediada no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira (17), no Instituto Italiano di Cultura, na capital fluminense.

Desde a criação na Itália, em 2017, o 50 Top Pizza chegou a diversas cidades da Europa, Estados Unidos e Ásia. Em 2024, a estreia da versão latino-americana contará com uma festa na Pizzaria Bráz, no Jardim Botânico, após a premiação.

O ranking é dividido em duas categorias: pizzarias artesanais e redes de pizzarias artesanais —marcas com mais de quatro lojas. Em premiações regionais como essa, o segundo grupo não entra na disputa, mas pode ser avaliado na competição anual, marcada para novembro deste ano, em Londres.

ESCOLHA DAS MELHORES

A votação é feita por um grupo de inspetores anônimos, com critérios de avaliação rigorosos. Entre as análises, estão a qualidade da pizza (massa, molho, combinação de ingredientes e origem dos produtos), serviço e a recepção ao cliente.

Os críticos também avaliam o ambiente, independentemente do tamanho da pizzaria, com foco na limpeza e conforto, incluindo os banheiros. A gestão da fila de espera é considerada, avaliando o fluxo, preferências, atenção aos clientes em espera e cobertura para chuva, além da disponibilidade de mantas para o frio.

A carta de vinhos é revisada, com prioridade para casas que oferecem vinhos regionais e cervejas artesanais.

A anfitriã da comemoração latino-americana, a Pizzaria Bráz, foi eleita a 4ª melhor do mundo em 2023. Entre as brasileiras, apenas Bráz e 1900 Pizzeria estão na lista das 50 melhores redes artesanais do guia.