Respire Brasília

Brasília, nossa sexagenária maravilhosa, é conhecida no mundo inteiro por suas belas formas. Dona de uma arquitetura e planejamento urbano modernista, essa jovem senhora esbanja vitalidade não por acaso. Além de ser considerada uma das capitais mais arborizadas do país, oferece uma variedade de espaços que a torna ideal para a prática de esportes ao ar livre. Parques bem cuidados, áreas naturais preservadas, o lago Paranoá, vias largas e planas fechadas aos domingos são um convite ao lazer e à prática de diferentes modalidades.

Em comemoração aos 64 anos da capital federal, celebrado em 21 de deste mês, iniciamos hoje uma série de publicações, com dicas de quem conhece Brasília – e o JBr é mestre nesse quesito – para quem quer explorá-la da melhor maneira possível. Antes, dá só uma espiada nesse céu azul, respire o ar puro e, pronto, agora é só curtir o roteiro!

Parque da Cidade

Parque da Cidade. Fote de Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Um dos pontos destaque é o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o maior parque urbano do mundo, com uma área verde de 420 hectares localizada bem no coração da capital federal desde 1978, data de sua fundação. Além de extenso, o parque oferece uma série de atrativos ao ar livre e para todas as idades, como churrasqueiras públicas, amplos gramados arborizados para piqueniques, quadras para a prática de modalidades esportivas, vias para caminhada e corrida, e ainda patinação e ciclismo, parques infantis, praças, lagos, anfiteatro e até centro hípico.



O Parque da Cidade também recebe, frequentemente, eventos esportivos e culturais, reforçando ainda mais sua vocação como ambiente que promove a convivência e a integração entre moradores e visitantes da cidade. Em média, 14 mil pessoas passam por lá, de segunda a sexta, e 37 mil aos fins de semana, seja para se divertir no parque Nicolândia, nos pedalinhos, e/ou participar de grupos de corrida, bicicleta, ioga, meditação etc.



O Clube da Corrida é um dos exemplos de grupo com treinos mensais gratuitos no Parque da Cidade, com atendimento a todos os públicos, desde os mais experientes até os iniciantes, no estacionamento 11. Outra atividade que vem ganhando os brasilienses é o “Yoga 10!”. O projeto tem prática sempre aos domingos, no estacionamento 10, às 10h. É necessário levar uma toalha ou tapete de uso pessoal. A contribuição é de aproximadamente R$ 20. Informações: (61) 982551129 / @yogabrasilia.





Trekking e piscinas naturais

Parque Nacional de Brasília. Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Criado em 29 de novembro de 1961, a reserva ecológica, de aproximadamente 42 mil hectares – nas regiões administrativas de Brasília, Sobradinho, Brazlândia e o município goiano de Padre Bernardo –, abriga uma rica biodiversidade de flora e fauna. Embora a principal atração sejam as piscinas naturais, as trilhas – Trilha da Capivara (1.3km), a Trilha Cristal Água (5km) e a Trilha União (15km) – oferecem oportunidades incríveis para estreitar o contato com a natureza e favorecem a prática de trekking, mountain bike, observação de pássaros e meditação. O Parque fica aberto à visitação todos os dias, com entrada das 6h às 16h e permanência até as 17h. O Jardim Botânico e a Ermida Dom Bosco também são ótimos lugares para curtir uma trilha com a família e fazer piqueniques. Vale lembrar que as trilhas devem ser acompanhadas por um guia ou junto a uma pessoa experiente.





Eixão do Lazer

Eixão do Lazer. Foto: Andre Borges/Agência Brasília

Embora o plano inicial de Lúcio Costa fosse desenhar a capital federal com base no formato de uma cruz ortogonal, a topografia do terreno e as necessidades de circulação fizeram com que o projeto fosse modificado, deixando o eixo transversal curvado. E, portanto, muito parecido com a forma de avião. Pois bem, pense num avião gigante, cada asa com 7km de extensão. Assim é o Eixo Rodoviário – a ligação de norte a sul –, mais conhecido como Eixão. Aos domingos e feriados, das 6h às 18h, o tráfego intenso, de segunda a sábado, que toma conta das três largas faixas (em cada sentido), cede lugar aos pedestres, ciclistas, patinadores, crianças, animais de estimação, vendedores de pipa, pipoca, food trucks desde 1991.

O Eixão do Lazer é o abraçar comunitário do urbano, é um corredor de liberdade em meio ao asfalto, onde o concreto se encontra com azul único do céu de Brasília.



Brasília sobre rodas

Projeto Tembici. Crédito: divulgação

A geografia de Brasília, com seu terreno plano e paisagem aberta, também contribui para quem gosta de cliclismo e skate. A ausência de montanhas e colinas íngremes facilita a prática desses esportes. Quem não tem bicicleta pode pedalar pela capital usando as bikes compartilhadas, como as disponibilizadas pela Tembici, em locais previamente definidos por estudos e análises realizados pelo time de urbanistas da empresa. Para fazer uso do serviço e saber os pontos das bicicletas, é preciso baixar o aplicativo da Tembici, fazer o cadastro, adicionar um cartão de crédito e escanear o código. Há planos diários, mensais e anuais. Já pra quem quer uma opção de passeio turístico, Bike Tour do Eixo Monumental é uma escolha interessante. Com preços a partir de 250 reais por pessoa, o circuito leva os visitantes para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, alcançando o Eixo Monumental desde a sua parte Oeste até a Praça dos 3 Poderes.

Pista de skate/Octogonal. Foto: Agência Brasília

Para quem prefere um esporte mais radical, a dica é a primeira pista profissional de Skate Park gratuita do Distrito Federal, inaugurada em agosto do ano passado, na Área Especial 3/8 da Octogonal. O espaço atende a todas as exigências da federação de esporte, e conta com duas pistas que somam aproximadamente 1.500m². A maior, de 584m², tem profundidade que varia de 1,30 a 2,5 metros, enquanto a menor, com 198m² e 90cm de profundidade, pode ser usada por crianças e iniciantes no esporte. Outra dica é a pista de skate do Parque dos Pioneiros Cláudio Sant’Anna, no Deck Sul, construída pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) com consultoria da Federação de Skate do DF, dentro de uma padronização técnica. Com mais de 600 metros quadrados, a pista é composta por vários obstáculos da prática do esporte, como quarters (tipo de rampa), corrimãos e caixotes.

Há ainda espaços urbanos muito apreciados para a prática do skate. Confira:

Ermida Dom Bosco

Lago Sul

Adicional: ladeira, bordas e gap

Piso: asfalto



Lago Sul Adicional: ladeira, bordas e gap Piso: asfalto Eixão Norte

215 Norte

Aos domingo e feriados, das 6 às 18 horas

Adicional: piso inclinado e obstáculos de street

Piso: asfalto



215 Norte Aos domingo e feriados, das 6 às 18 horas Adicional: piso inclinado e obstáculos de street Piso: asfalto Museu Nacional

Próximo à Rodoviária do Plano Piloto

Adicional: barcos, rampa, wallride e piso levemente inclinado

Piso: granitina



Próximo à Rodoviária do Plano Piloto Adicional: barcos, rampa, wallride e piso levemente inclinado Piso: granitina Setor Bancário Sul

Próximo à Rodoviária do Plano Piloto

Adicional: gap e bordas diversas

Piso: granitina





Surfistas do Lago Paranoá

Lago Paranoá. Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

Logo ali, no Lago Paranoá, a cidade tomada pelo branco e pelo concreto respira um ar fresco revigorante. Há um encontro marcado com tudo o que traz poesia, das pincelas de cores do entardecer à vista que se funde em tons de azul, do lago e do céu de Brasília. É lindo de ver, é delicioso de vivenciar, é um alívio nos dias secos e também ponto incrível de lazer. Pode soar afrontoso para cidades litorâneas, mas a quarta maior frota náutica do país pertence à capital federal, com cerca de 50 mil embarcações. O Lago Paranoá é referência para os que praticam aquabike, flyboard, mergulho e canoagem.

Um dos esportes mais democráticos do Lago é o Stand Up Paddle (SUP), com valores acessíveis. No Onda Sup Club, dentro do Ascade, uma aula custa R$ 60 a hora. Para quem deseja apenas alugar os equipamentos, o valor cai para R$ 35, aos sábados, domingos e feriados. Uma outra dica é o Clube Katanka – um espaço para a prática de esportes aquáticos não poluentes, mediante agendamento prévio. Dentre eles, SUP, caiaque, water bike, windsurfe, windfoil, vela, entre outros.

Na orla do Parque da Asa Delta, ainda no Lago Sul, é possível alugar caiaques e SUP para todas as idades. Além do aluguel de equipamentos, o parque é conhecido pela sua vista única da Ponte JK que conta com um pôr do sol de tirar o fôlego.





Aqueça os motores

Carrera Kart. Reprodução: redes sociais.

Brasília é conhecida por ser a casa de grandes pilotos do automobilismo. Felipe Nasr, Lucas Foresti, Pedro Cardoso, e os irmãos Pedro e Nelsinho Piquet são exemplos. Aqui na capital, há diversas alternativas para aqueles que querem se arriscar nas pistas, uma das mais conhecidas é o Carrera Kart, localizado no estacionamento 11 do Parque da Cidade.

Famoso pelo maior capacete do mundo, a atração funciona há 30 anos em Brasília, e é a primeira pista da capital. Inaugurado em 1987 o Carrera Kart se tornou o principal centro de diversão automobilística de Brasília, a primeira geração brincou e se divertiu nos carrinhos de minifórmula 1 na década de 1990, e agora passam a tradição pra frente. Além das atividades oferecidas para corredores de diferentes idades (Fórmula Carrera, Fórmula Kart, Kart e MiniFórmula Infantil), o espaço conta ainda com Sport Bar, brinquedoteca e salão de jogos.