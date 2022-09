Amor, desamor!

Vivemos a era do “ficar”, pois namorar (amar) já é algo perigoso pois envolve lidar com ciúmes, inveja, ódio, rivalidade e poder

“O amor na criança ou na mãe,ou em ambas, mais aumenta o bloqueio, em parte por ser o amor inseparável da inveja do objeto tão amado, em parte por sentir que o amor desperta inveja e ciúmes em um terceiro objeto que está excluído. O papel desempenhado pelo amor pode passar despercebido porque inveja, rivalidade e ódio o obscurecem, no entanto, o ódio não existiria se o amor não estivesse presente.” Wilfred R. Bion, in “Aprender da Experiência”

No começo da vida pós-uterina somos lançados no mundo. Uma “queda” substancial, uma mudança de meio ambiente onde o bebê, por instinto de sobrevivência traz uma expectativa: ser acolhido em sua fundamental angústia de separação. Será acolhido, rejeitado ou encontrará uma ausência do seio (mãe ou substituto) provedor de recursos físicos e afetivos? Se bem acolhido, a vida começa com a preponderância do amor, da ternura, do carinho. Se a expectativa é frustada, há uma “falta básica”, “uma mãe morta”, uma experiência terrorífica da eminência de morte, e de morte psíquica. Uma anorexia de afeto, eu diria.

Quero pontuar a segunda possibilidade, a falta de amor e ternura. Em parte por uma mãe anafetiva, e em parte por um bebê voraz, pois diante da voracidade não existe experiência de satisfação e sim de uma falta constante. Há um ditado popular que diz: “taça de carente não transborda”.

“Medo, ódio e inveja são tão temidos que deflagram medidas para destruir a percepção de todos os sentimentos, embora isso seja indistinguível de extinguir a própria vida”, observa Wilfred Bion, psicanalista indiano-inglês em seu livro acima citado. Não é surpresa, na sociedade dita pós-moderna, a observação clínica de relações (humanas?) baseadas na supressão e dificuldade tremenda de viver relações afetivas. Estamos na era do vazio, do nada, da náusea, do medo e até do pânico, como defesas contra a intimidade, os afetos, o amar o outro. Vivemos a era do “ficar”, pois namorar (amar) já é algo perigoso pois envolve lidar com ciúmes, inveja, ódio, rivalidade, poder, medo de ser “devorado ou devorar”, como se as pessoas perdessem o caráter humano e se transformassem em “drogas a serem consumidas”.

Angústia, temor, terror, descrença, petrificação dos afetos? Não há mais amor, ou foi soterrado o amor dos poetas? A vida começa, digo de outro modo, com um sonho legítimo, uma “alucinação” de um objeto do desejo. Encontra-se? Existe? Parece que a juventude de hoje, atropelada pelos anseios de uma sociedade mercantilista, perversa, onde o ter é mais fundamental que o ser, vive “relações vampirescas” de satisfações materiais e sexuais, negando a capacidade de amar, ou mesmo sem essa capacidade desenvolvida.

Há um belo poema do nosso Carlos Drummond, “A falta que ama”. Nele, nosso poeta maior faz uma viagem pelas questões do ser, por aspectos em não suportar o “vazio”, o “não vindo”, o “perdido”, ou mesmo a saudade do tempo em que não se conhecia o que se tem hoje. Não se ama, quando amor é confundido com posse, com uso do outro, com dependência extrema, como se a outra pessoa fosse uma “droga” a ser consumida até perder o prazer e mudar de droga.